Juventus-Napoli 0-1, la rabbia social dei tifosi bianconeri | VIDEO

Juventus-Napoli, ieri sera all'Allianz Stadium, è terminata 0-1. Sui social, però, monta la protesta dei tifosi bianconeri. Ecco il video

Ieri sera, all'Allianz Stadium di Torino, la Juventus di Massimiliano Allegri ha perso (0-1) in casa contro il Napoli di Luciano Spalletti. Rete decisiva di Giacomo 'Jack' Raspadori al 93' e Scudetto più vicino per gli ospiti. La Juve, però, ha protestato molto in campo per l'annullamento della rete di Ángel Di María sul punteggio ancora di 0-0. Sui social, per questo motivo, è montata la protesta social dei sostenitori della 'Vecchia Signora'. Il video con meme e commenti sulla questione