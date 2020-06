Juventus-Milan, tutto in 16′: rigore sbagliato da Ronaldo e rosso a Rebic

VIDEO MILAN – Succede tutto nei primi 16 minuti della sfida tra Juventus e Milan. Prima il calcio di rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo, dopo il tocco di mano fischiato ai danni di Andrea Conti. Poi, passa un minuto, e arriva il rosso ad Ante Rebic, che con un intervento da takewondo stende il brasiliano Danilo. Rossoneri in 10 per 80 minuti, ma riescono a non subire gol. Inutile ai fini della qualificazione che va ai bianconeri in virtù dell’1-1 dell’andata a San Siro.

