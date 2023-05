Juventus-Milan, Rabiot saluta in compagnia di Giroud e Maignan | VIDEO

Nel post partita di Juventus-Milan, Rabiot ha salutato i tifosi in compagnia di Mike Maignan e Olivier Giroud

Contro il Milan, Adrien Rabiot potrebbe aver giocato la sua ultima partita allo Stadium da giocatore della Juventus, essendo in scadenza di contratto. Ai saluti però, il francese è stato inquadrato in compagnia dei connazionali Maignan e Giroud, invece che con i suoi compagni. I tre calciatori della Francia, hanno salutato in gruppo lo stadio e i tifosi