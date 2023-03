Juventus, lesione per Pogba: non firma autografi ai tifosi | VIDEO

Paul Pogba, centrocampista della Juventus, non ha voluto firmare autografi ai tifosi fuori dal 'J-Medical'. "Scusate, non ho la testa"

Lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra per Paul Pogba, centrocampista della Juventus: l'ennesimo infortunio stagionale costringerà il francese, classe 1993, a fermarsi almeno per altri 20 giorni. All'uscita dal 'J-Medical', dove ha svolto tutti gli accertamenti necessari, i tifosi della Juve hanno chiesto degli autografi al 'Polpo'. Lui, però, non se l'è sentita di fermarsi. "Scusate, non ho la testa", si è giustificato l'ex Manchester United prima di andare via dal centro medico bianconero