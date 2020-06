Juventus, Demiral: “Che danno abbiamo creato al mondo” | VIDEO

ULTIME NEWS – Merih Demiral, difensore centrale della Juventus, accostato al Milan nello scorso mercato di gennaio, si dimostra molto attento alle problematiche ambientali. Il turco, infatti, ha pubblicato un video su Instagram, accompagnato da questa didascalia: “Prima del Covid-19 non ero così sensibile al tema dell’ambiente come lo sono oggi. Questa situazione mi ha fatto rendere conto del danno che abbiamo creato al mondo. Ho creato una foretsa di mangrovie in Myanmar per ridurre questo danno”. Ecco il video pubblicato da Demiral.

