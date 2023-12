Spalletti: “Lotta Scudetto? Inter favorita: è la più completa” | VIDEO

Luciano Spalletti, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana e campione d'Italia in carica con il Napoli, ha parlato dell'attuale Serie A

Luciano Spalletti, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha preso parte - ieri sera a Milano - al Gran Galà del Calcio AIC 2023. La stagione scorsa, infatti, l'allenatore di Certaldo ha riportato lo Scudetto a Napoli dopo 33 anni ed è stato premiato per questo. Per l'occasione, a margine dell'evento, Spalletti ha anche parlato dell'attuale edizione della Serie A, spiegando come - a suo giudizio - sia l'Inter la favorita alla vittoria in questa stagione. Ecco, nel video, le sue dichiarazioni