VIDEO MILAN – Filippo Inzaghi, ex attaccante rossonero dal 2001 al 2012, ha ricordato, in diretta su ‘Instagram‘ con l’amico Christian Vieri, il gol annullatogli in Italia-Messico dei Mondiali 2002 in Corea del Sud e Giappone, partita poi terminata 1-1: “Era buono di un metro: quello non aveva mai visto un fuorigioco …”, la recriminazione di ‘SuperPippo‘. Ecco le parole di Inzaghi a Vieri in questo video.

