Inzaghi: “Neqrouz e il dito nel sedere? Poi caricai Montero..” (VIDEO)

VIDEO NEWS – Filippo Inzaghi, in diretta Instagram con Bobo Vieri, racconta la celebre “marcatura” stretta di Neqrouz in un Bari-Juventus: “Chiesi a Lippi di sostituirmi a fine primo tempo, ero nervosissimo. Mi palpeggiava, mi tirava, fu un esperienza devastante. Al ritorno però caricai un po’ Montero. Ci pensò lui.. “. Ecco il divertente siparietto che sta facendo il giro dei social, tra le risate dei tifosi e dei due ex bomber del calcio italiano.

