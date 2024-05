Bergomi: “Inter da Zhang a Oaktree? Fidiamoci di Marotta” | VIDEO

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, oggi commentatore per 'Sky Sport', ha parlato del club nerazzurro tra Steven Zhang e Oaktree

In occasione della presentazione del torneo in memoria di Niccoló Galli, Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, oggi commentatore per 'Sky Sport', ha parlato dei nerazzurri: da un campionato dominato alla questione dell'imminente passaggio di proprietà da Steven Zhang al fondo statunitense Oaktree. Le sue parole in questo video