Inter, obiettivo Scudetto della seconda stella: Inzaghi carica | VIDEO

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha iniziato ieri la nuova stagione con la classica conferenza stampa nella quale ha risposto alle domande dei giornalisti. Obiettivo primario dei nerazzurri, nel 2023-2024, sarà lo Scudetto, il 20°, quello della seconda stella, con l'imperativo di far bene anche in Champions League se il mercato regalerà al tecnico una squadra competitiva. Il punto de 'La Gazzetta dello Sport' in questo video a cura di Andrea Ramazzotti