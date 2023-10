Inter-Roma, ecco come suona l’app per i fischi a Lukaku | VIDEO

Vietati i 30mila fischietti già pronti per i fischi a Romelu Lukaku durante Inter-Roma di oggi pomeriggio. I nerazzurri ricorreranno a un'app

Vietati i 30mila fischietti già pronti per i fischi a Romelu Lukaku durante Inter-Roma di questo pomeriggio a 'San Siro'. Sui social, però, i tifosi nerazzurri hanno già trovato una soluzione. Si stanno organizzando con un'app, 'Whistle', che riproduce il suono di vari fischietti per accogliere 'Big Rom'. Il suono non è acuto come quello di un fischietto vero, ma comunque il rumore è notevole. Ecco il servizio a cura di Michela Cuppini e Andrea Ramazzotti per 'La Gazzetta dello Sport'