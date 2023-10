“Un nuovo Re a Milano”: Inter, Thuram fa dimenticare Lukaku | VIDEO

Marcus Thuram ha deciso Inter-Roma all'81': una partita in cui il fischiato ex, Romelu Lukaku, non ha fatto nulla. Le reazioni sui social

Ieri sera, a 'San Siro', per la 10^ giornata della Serie A 2023-2024, si è disputata Inter-Roma. Hanno vinto i nerazzurri per 1-0 grazie ad un gol di Marcus Thuram al'81'. Per i tifosi interisti, sui social, è diventato il francese, classe 1997, il nuovo Re di Milano al posto dell'ex idolo Romelu Lukaku, sceso in campo con i giallorossi. Fischiatissimo dal suo ex pubblico, 'Big Rom' non ha fatto praticamente nulla. Ecco, in questo video, le reazioni social più divertenti sul tema con meme e commenti