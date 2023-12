Inter, Inzaghi: “Calhanoglu preso per fare la mezzala. Poi …” | VIDEO

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato di Hakan Calhanoglu in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad

Stasera, alle ore 21:00, l'Inter di Simone inzaghi affronta la Real Sociedad nella 6^ e ultima partita del Gruppo D della Champions League 2023-2024. In palio, tra nerazzurri e baschi, c'è il primato del girone europeo. Ieri, intanto, alla vigilia del match, Inzaghi ha parlato in conferenza per presentare la gara e, tra i tanti temi toccati, c'è stato anche quello relativo all'importanza di Hakan Calhanoglu nella sua squadra. In questo video le dichiarazioni di Inzaghi sul centrocampista turco