Inter, Onana in Duomo: tifosi impazziti tra selfie e autografi | VIDEO

André Onana avvistato in Duomo. Il portiere camerunense dell'Inter, classe 1996, nei giorni scorsi si è fatto un giro in centro a Milano per mostrare la città ai suoi fratelli, ma una volta riconosciuto è stato preso d'assalto da ragazzini e tifosi. Gentilissimo, si è reso disponibile per selfie e autografi con tutti. Vediamo il video che sta circolando in queste ore sui social