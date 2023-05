Cassano: “Inter a -20 dal Napoli, è una vergogna” | VIDEO

Antonio Cassano, alla 'BoboTV' su 'Twitch', ha parlato dell'Inter, lontana anni luce in campionato al Napoli, ma in finale di Champions

Antonio Cassano, ex attaccante di Bari, Roma, Sampdoria, Parma, Milan e Inter in Serie A, ha parlato alla 'BoboTV' su 'Twitch'. Nello specifico, si è soffermato sui nerazzurri di Simone Inzaghi: finalisti di Champions League, è vero, ma lontani anni luce dal Napoli vincitore dello Scudetto. Cassano, nella sua disamina, non ha risparmiato critiche al tecnico della seconda squadra di Milano, così come all'amministratore delegato Giuseppe Marotta. Ecco il video con le sue dichiarazioni