Inter-Monza 2-0: “Thuram, nessun gol ma applausi a San Siro” | VIDEO

67' in campo per Marcus Thuram in Inter-Monza prima di essere sostituito da Marko Arnautovic. San Siro ha applaudito l'attaccante francese

In occasione di Inter-Monza, debutto dei nerazzurri nella Serie A 2023-2024, partita terminata 2-0 per gli uomini di Simone Inzaghi grazie ad una doppietta di Lautaro Martínez, in coppia con il 'Toro' argentino ha giocato Marcus Thuram. L'attaccante francese, classe 1997, già nel mirino della critica per un precampionato non di grande livello, è rimasto in campo per 67' prima di lasciare spazio a Marko Arnautovic. Non ha segnato, ma ci ha messo impegno: nel momento del cambio ha ricevuto gli applausi di San Siro. Il video