Inter-Monza 0-1, dalla Undécima a Mazzarri: le reazioni social | VIDEO

Le reazioni social dei tifosi nerazzurri dopo Inter-Monza, partita persa 0-1 a 'San Siro' dalla formazione di Simone Inzaghi. Il video

L'Inter di Simone Inzaghi ha perso ancora a 'San Siro', per la terza volta di fila, arrivando all'undicesimo k.o. in campionato. Il Monza di Raffaele Palladino ha vinto 0-1. I nerazzurri, così, hanno fallito il sorpasso al Milan al quarto posto in classifica. Vediamo insieme, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', le reazioni social dei tifosi meneghini dopo la sconfitta - inaspettata - contro i brianzoli di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani