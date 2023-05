Probabili formazioni, Inter-Milan: le scelte di Inzaghi e Pioli | VIDEO

Alle 21 a San Siro la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan. Ecco le probabili formazioni di Inzaghi e Pioli

Questa sera allo stadio San Siro, andrà in scena il ritorno delle semifinali di Champions League tra Inter e Milan. Ecco le probabili formazioni. Nessun dubbio per Inzaghi che dovrebbe rischierare la squadra che ha vinto per 0-2 l'andata, con Dzeko in vantaggio su Lukaku. Pioli dovrà fare a meno di Bennacer, Brahim Diaz torna al centro, con Leao che si riprende la fascia sinistra