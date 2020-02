VIDEO MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato oggi in conferenza stampa a Milanello del derby Inter-Milan, in programma domani sera alle ore 20:45 a ‘San Siro‘. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni più importanti rilasciate da mister Pioli in questo video.

