VIDEO MILAN – Ante Rebic, attaccante croato classe 1993, aveva aperto le marcature nel derby di Milano, Inter-Milan, di questa sera a ‘San Siro‘, Momento d’oro per l’ex Eintracht Francoforte, in gol per la quarta volta nelle ultime quattro gare. Stasera, contro l’Inter, Rebic aveva approfittato di una sponda aerea di Zlatan Ibrahimovic e di un’uscita a vuoto in area piccola di Daniele Padelli.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android