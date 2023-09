Inter-Fiorentina 4-0, primo gol di Thuram: esulta imitando Dimarco | VIDEO

Marcus Thuram si è sbloccato in Inter-Fiorentina: colpo di testa su cross di Federico Dimarco e primo gol in maglia nerazzurra. Il video

In estate Marcus Thuram, attaccante francese classe 1997, è stato al centro di un duello di mercato tra Milan e Inter. Alla fine, il giocatore - gratificato da un ingaggio superiore - ha scelto i nerazzurri di Simone Inzaghi. Dopo alcune prestazioni interlocutorie, ieri sera, in occasione di Inter-Fiorentina 4-0, l'ex Borussia Mönchengladbach si è sbloccato, segnando il suo primo gol in maglia nerazzurra. Cross di Federico Dimarco da sinistra e bel colpo di testa di potenza. Thuram ha poi esultato imitando la celebrazione proprio dell'autore dell'assist: il video