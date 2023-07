Inter, Calhanoglu è carico: ecco come si allena in Turchia | VIDEO

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, si prepara alla nuova stagione con i nerazzurri tirandosi a lucido in patria. Il video social

A poco più di una settimana dal raduno dell'Inter, (previsto ad Appiano Gentile il prossimo giovedì 13 luglio), il centrocampista Hakan Calhanoglu è già tornato ad allenarsi in Turchia, in compagnia del calciatore Yasin Öztekin e del preparatore Mesut Temel. Guarda il video postato su Instagram dall'ex calciatore del Milan: carico e determinato per la stagione 2023-2024 ormai alle porte!