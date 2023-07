Inter, Calhanoglu si allena in spiaggia su forza e resistenza | VIDEO

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter ed ex rossonero, si prepara alla prossima stagione con allenamenti specifici anche in vacanza

Fresco di rinnovo del contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2027, il centrocampista Hakan Calhanoglu si sta già preparando in vista della prossima stagione. Come? Anche con allenamenti specifici, su forza e resistenza, in spiaggia. Vediamo, in questo video pubblicato dall'ex rossonero sui social, uno stralcio dell'ultima sessione di workout del turco