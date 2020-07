VIDEO INTER – L’Inter, che punta alla quarta vittoria consecutiva post-lockdown, affronterà il Bologna domenica 5 luglio alle ore 17:15. Un match che non può non rievocare lo straordinario gol di Zlatan Ibrahimovic nel 2008. Lo svedese riceve il cross di Adriano e decide di sfoderare un gesto tecnico fuori dal comune. Eccolo in questo video.

