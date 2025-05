Inter-Barcellona, Inzaghi: “Molti non ci pronosticavano in finale” | VIDEO

Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, visibilmente soddisfatto dopo Inter-Barcellona 4-3, semifinale di ritorno di Champions League

L'Inter è in finale di Champions League e per Simone Inzaghi è la seconda negli ultimi tre anni. I nerazzurri hanno eliminato il Barcellona con un clamoroso 4-3 a 'San Siro', dopo i tempi supplementari, nel ritorno delle semifinali e l'allenatore piacentino in conferenza stampa ha lanciato una stoccata: "Molti non pronosticavano l'Inter in finale ...". Guarda il video con le dichiarazioni di Inzaghi