Inter, Arnautovic o Thuram: chi meglio con Lautaro? Il confronto | VIDEO

Marko Arnautovic e Marcus Thuram si contendono un posto da titolare nel 3-5-2 dell'Inter, in attacco, al fianco di Lautaro Martínez

Marko Arnautovic scalpita per un posto da titolare nell'attacco dell'Inter. Per tutta l'estate Simone Inzaghi ha provato Marcus Thuram al fianco di Lautaro Martínez. Partiti dal 1' contro il Monza, nella ripresa il tecnico nerazzurro ha lanciato l'ex Bologna. Arnautovic ha avuto un grande impatto sulla gara con giocate e assist per il 'Toro' per il definitivo 2-0. Il confronto statistico tra i due nel video della redazione di 'GazzettaTV'