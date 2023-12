Milan, da Okafor a Thiaw: per Pioli 16 infortuni in due mesi | VIDEO

Il Milan di Stefano Pioli è bersagliato dagli infortuni in questa stagione. 26 stop dei quali 18 di natura muscolare. 16 negli ultimi due mesi

La stagione del Milan di Stefano Pioli si sta caratterizzando per i molteplici infortuni. In quest'annata 2023-2024, sono già 26 gli infortuni patiti dai giocatori rossoneri, di cui ben 18 di natura muscolare. Addirittura, negli ultimi due mesi, ottobre e novembre 2023, il Diavolo ha accusato 16 infortuni, dal primo di Noah Okafor all'ultimo di Malick Thiaw. Li passiamo tutti in rassegna in questo video di 'GazzettaTV'