VIDEO MILAN – Senza Zlatan Ibrahimovic, infortunato ed alle prese con una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro, il tecnico rossonero Stefano Pioli, per la ripresa del campionato di Serie A in programma nella seconda metà del mese di giugno, si prepara a studiare moduli differenti e soluzioni alternative. Ecco, dunque, come potrebbe giocare il Milan, orfano di Ibrahimovic, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

