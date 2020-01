Kjaer e Ibrahimovic: quella volta in cui lo svedese gli mise le mani in faccia

VIDEO MILAN – È praticamente tutto fatto per il passaggio di Simon Kjaer dall’Atalanta al Milan. Il difensore ritroverà Zlatan Ibrahimovic, con cui non ha un bel passato: in occasione di una gara di Europa League tra Manchester United e Fenerbahce, lo svedese gli mise le mani in faccia dopo una lite, come si vede nel video, e Kjaer disse che Ibra fosse: “Da sempre un arrogante”. Chissà come saranno da compagni di squadra…

