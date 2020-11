Ibrahimovic: “Malattia di Mihajlovic? Non avevo le parole e stavo male” | Video

Libro Mihajlovic: Ibrahimovic racconta la malattia del serbo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, presenta il suo libro: “La partita della vita”. In collegamento anche Zlatan Ibrahimovic, che ha raccontato i primi momenti di quando ha appreso la notizia della malattia del tecnico serbo. “Quando venni a sapere di questa cosa non sapevo quando era il momento per chiamarlo. Volevo dargli tutta la mia forza per essere positivo. Non riuscivo ad esprimere le parole giuste e stavo male. Ho avuto un fratello con lo stesso problema. E’ stato Sinisa a dare la forza a me, invece del contrario. Dopo qualche settimana poi sono stato più preparato a dargli la giusta forza. Avrei fatto tutto per lui in quel momento. Il Bologna ha fatto tutto per portarmi là, ma il mio discorso era che non sapevo se smettere o andare avanti. Gli dissi che se fossi venuto sarei andato a Bologna gratis, perché sarei andato lì per Sinisa. Poi però scelsi il Milan, perché volevo continuare a giocare in Europa”, le parole di Ibra.

