Ibrahimovic, i rigori sbagliati con le squadre italiane | VIDEO

I rigori sbagliati da Ibra

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Una media gol coi fiocchi quella di Zlatan Ibrahimovic, che ha collezionato 8 reti in sole 5 presenze in Serie A. Attenzione però all’altra faccia della medaglia: i rigori sbagliati. Una vera e propria maledizione per lo svedese, che ha fallito 4 penalty sugli ultimi 6 battuti. Ecco tutti i tiri dal dischetto non realizzati con tutte le squadre italiane con cui ha giocato.

RIGORISTA MILAN: IBRA O KESSIE? VOTA IL NOSTRO SONDAGGIO! >>>