Ibrahimovic ballerino nelle sue storie Instagram dopo i 500 gol / VIDEO

Oggi è stata una giornata molto speciale per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha segnato una doppietta in Milan-Crotone, ma ormai non è più una notizia questo, visto che è già la sesta in stagione. La vera notizia è che il primo gol lo ha portato a quota 500 reti con i club, per poi raggiungere subito quota 501. Su Instagram ha festeggiato ed è stato festeggiato da amici. Uno di loro ha pubblicato un inedito video di Ibra ballerino, poi repostato proprio da Zlatan. Eccolo nella video news.

