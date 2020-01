VIDEO MILAN – Un bagno di folla ha accolto Zlatan Ibrahimovic all’arrivo a Milano per la sua nuova, seconda, avventura rossonera. Tanta gente all’aeroporto di Linate, tantissima gente alla clinica La Madoninna per le visite mediche. Ibra è amatissimo dai tifosi del Milan, ora è il momento di ripagare questo affetto e prendere per mano la squadra.

