Una grandissima vittoria per i rossoneri in Hellas Verona-Milan, 26^ giornata del campionato di Serie A. Il Milan è ora imbattuto da quattro partite consecutive. Inoltre, quella di Pioli, è la prima squadra italiana e la quarta europea a raggiungere quota 100 punti realizzati dal primo gennaio 2020. La dimostrazione di una crescita ormai consolidata, così come la vittoria di oggi in piena emergenza. Nella video news tutti i dati sulla partita.

