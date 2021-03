Si avvicina velocemente Hellas Verona-Milan, prossimo impegno e 26^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono reduci da un periodo altalenante e cercano continuità, in una partita molto complicata. I veronesi sono da sempre la bestia nera del Milan e anche le statistiche non sono particolarmente positive. Si sa, però, che i pronostici sono fatti per essere smentiti. Nella video news, comunque, 10 curiosità e statistiche sulla sfida, in soli 90 secondi di video.

