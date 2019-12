VIDEO MILAN – Non ha molto a che vedere con i colori rossoneri (anche se molti ora praticano questo sport), ma per tecnica e potenza il colpo messo a segno da Sanyo Gutiérrez (durante l’Estrella Damm Master di Madrid) è uno dei più belli di sempre nella storia del padel. Ecco tutti gli scambi e il punto finale del classe 1984 in questo video di circa tre minuti.

