Di tacco come Ibrahimovic: gol pazzesco nella MLS statunitense | VIDEO

Ieri, nell'ultimo turno della MLS (Major League Soccer) statunitense, Charlotte ha battuto in casa per 3-0 Toronto, nonostante la presenza in campo di Federico Bernardeschi. Gol pazzesco quello conclusivo, arrivato al minuto 56 e siglato dal belga Brecht Dejaegere: un colpo di tacco degno del miglior Zlatan Ibrahimovic, fuoriclasse ex Milan passato - anch'egli - per la massima lega di soccer nord-americana con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Vediamo la prodezza in questo video