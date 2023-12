Lille-PSG 1-1: David nel recupero frena la corsa dei campioni | VIDEO

Un gol di Jonathan David, obiettivo di calciomercato del Milan, giunto al 94' ha regalato al Lille un punto d'oro contro la corazzata PSG

Ieri, allo stadio 'Pierre Mauroy', si è disputata Lille-PSG, partita della 16^ giornata della Ligue 1 2023-2024. I capitolini di Luis Enrique, andati in vantaggio a metà della ripresa grazie a un calcio di rigore trasformato dalla loro stella, Kylian Mbappé, si sono fatti raggiungere in pieno recupero. Al 94', infatti, un guizzo sotto rete di Jonathan David, obiettivo di calciomercato del Milan, ha frenato la corsa dei campioni in carica. Ecco, dunque, gol e highlights della gara