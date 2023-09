Union-Lipsia 0-3, doppietta per Sesko (che piace al Milan) | VIDEO

Doppietta di Benjamin Sesko, giovane attaccante sloveno, nello 0-3 con cui il RB Lipsia ha vinto in casa dell'Union Berlino in Bundesliga

Nella terza giornata della Bundesliga 2023-2024, il RB Lipsia si è imposto bene, 0-3, in trasferta sul campo dell'Union Berlino. In gol Xavi Simons e, con una doppietta, il giovane attaccante sloveno (classe 2003) Benjamin Sesko. Centravanti che, come noto, piace molto al Milan e che rappresenta un'idea per le prossime sessioni di calciomercato del club rossonero. Ecco, dunque, in questo video gol e highlights del match di Köpenick