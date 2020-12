VIDEO MILAN NEWS – Si avvicina Genoa-Milan, 12^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri ci arrivano ancora da primi in classifica, ma dopo un pareggio nell’ultima giornata. Sarà un turno infrasettimanale e una vittoria ridarebbe certezze, anche perché bisogna difendersi dall’altra squadra di Milano, che incalza in seconda posizione. Ancora qualche assenza di troppo, però, per i rossoneri. Nella video news la presentazione della sfida.

