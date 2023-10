Genoa-Milan 0-1: l’uscita di Giroud che salva il risultato | VIDEO

Olivier Giroud ha salvato il Milan, nel finale della partita contro il Genoa, sostituendo in porta l'espulso Mike Maignan. Le foto di serata

Genoa-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2023-2024 disputatasi ieri sera a 'Marassi', è finita 0-1 per i rossoneri. Rete, nel finale di Christian Pulisic. Nel maxi-recupero, però, con Mike Maignan espulso nella fila rossonere e cambi finiti per il tecnico Stefano Pioli, in porta è andato Olivier Giroud. Il quale ha salvato il risultato con un'uscita bassa su George Pușcaș. Vediamo, nel video della redazione di 'GazzettaTV', le foto più belle della serata del Milan e di Giroud, portiere per una notte!