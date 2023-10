Giroud portiere, social in delirio: “Olivier meglio di Onana” | VIDEO

Olivier Giroud ha giocato da portiere nel recupero di Genoa-Milan 0-1: interventi prodigiosi per lui. Tifosi al settimo cielo sui social

Olivier Giroud, attaccante rossonero, ha giocato da portiere nel maxi-recupero di Genoa-Milan, partita della 8^ giornata della Serie A 2023-2024 terminata 0-1 per il Diavolo con il gol di Christian Pulisic all'86'. Espulso Mike Maignan, Giroud è andato tra i pali e ha sfoderato due interventi prodigiosi. Ecco, dunque, le reazioni social dei tifosi rossoneri - al settimo cielo - per la prestazione monstre del francese in un ruolo insolitamente suo per una notte