Genoa-Milan 0-1, Furlani esulta indiavolato insieme ai tifosi | VIDEO

Lo aveva sempre detto, d'altronde: prima ancora che alto dirigente, lui del Milan è un tifoso vero. Gioia irrefrenabile, ieri sera, per Giorgio Furlani, amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, al termine di Genoa-Milan a 'Marassi'. Successo del Diavolo, 0-1, firmato da Christian Pulisic nel finale e dalle parate di Olivier Giroud, andato in porta al posto dell'espulso Mike Maignan, nel recupero. E, a fine partita, Furlani ha esultato indiavolato con i tifosi rossoneri, accompagnato da un più pacato Geoffrey Moncada. Vediamo, dunque, in questo video pubblicato dal Milan sui social, tutta la carica di Furlani per i tre punti colti dal Milan a Genova