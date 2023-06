Lotito: “Berlusconi, un fuoriclasse: voleva cambiare il Paese” | VIDEO

Claudio Lotito, Presidente della Lazio e Senatore di Forza Italia, ha ricordato Silvio Berlusconi prima dei Funerali di Stato: le sue parole

Ieri pomeriggio, al Duomo di Milano, si sono svolti i Funerali di Stato di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia ed ex proprietario del Milan per oltre trent'anni (1986-2017), scomparso lunedì mattina, a 86 anni, presso l'ospedale 'San Raffaele' di Milano. Per l'occasione, ha presenziato alle esequie anche Claudio Lotito, Presidente della Lazio e Senatore proprio con FI. Ecco, nel video, le dichiarazioni di Lotito su Berlusconi a 'La Gazzetta dello Sport'