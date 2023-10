VIDEO – Francia, che gol di Giroud (di destro) in allenamento! | News

Olivier Giroud, centravanti del Milan, si allena a Clairefontaine con la Francia per le partite della Nazionale. In allenamento dà spettacolo

Olivier Giroud, 37enne centravanti del Milan, si sta allenando in questi giorni a Clairefontaine, sede del ritiro della Francia di Didier Deschamps, per le prossime due partite della sua Nazionale: la gara in Olanda, valida per le qualificazioni agli Europei 2024 e l'amichevole interna contro la Scozia. Intanto, però, Oli G dà spettacolo in allenamento: guarda qui, nel video condiviso dalla Francia sui propri canali social ufficiali, che bel gol (di destro!) ha fatto Giroud nel corso della seduta odierna!