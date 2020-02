VIDEO MILAN – Domani sera si giocherà Fiorentina-Milan, anticipo del sabato della venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Oggi, alla vigilia, come di consueto ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli. L’allenatore milanista ha parlato delle differenze nell’ambiente viola da quando c’era lui e di come invece sia positivo il momento rossonero. Le parole nella video news.

