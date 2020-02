VIDEO MILAN – Un pareggio che brucia per i rossoneri. Fiorentina-Milan finisce 1-1 a causa di tante decisioni dell’arbitro e del VAR discutibili. Un gol regolare annullato a Zlatan Ibrahimovic e un rigore inesistente fischiato contro il Milan. Non basta la buona prestazione. Continuano anche i cartellini gialli a Ismael Bennacer, ora più ammonito in Serie A. Per altri dati e curiosità, guarda la video news.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android