Siviglia-Roma, Mourinho non ha mai perso una finale europea | VIDEO

Stasera, alle ore 21:00, si disputerà alla 'Puskás Aréna' di Budapest (Ungheria) Siviglia-Roma, finale dell'Europa League 2022-2023. Per il tecnico giallorosso, José Mourinho, si tratterà della sua sesta finale europea personale in carriera. La curiosità? Ha vinto le altre cinque disputate tra Champions, Europa e Conference League! Ecco il video della redazione di 'GazzettaTV' con i numeri e i record dello Special One