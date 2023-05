Coppa Italia all’Inter: delirio social dei tifosi nerazzurri | VIDEO

L'Inter ha vinto la Coppa Italia battendo per 2-1 la Fiorentina allo stadio Olimpico. Tifosi nerazzurri in festa sui social: meme e commenti

L'Inter ha vinto ieri sera la nona Coppa Italia della sua storia. I nerazzurri di Simone Inzaghi, infatti, hanno battuto - grazie alla doppietta di Lautaro Martínez - la Fiorentina di Vincenzo Italiano - andata inizialmente in vantaggio con Nico González - per 2-1. Il tecnico interista, così, si conferma Re di Coppe. Vediamo, dunque, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', le reazioni social dei tifosi nerazzurri in festa. Meme e commenti divertenti: in uno l'allenatore sembra quasi assomigliare a Jack Nicholson in 'Shining'!