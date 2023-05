Il Real Madrid vince la Copa del Rey: Ancelotti, che fai ora? | VIDEO

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha vinto la Copa del Rey. Potrebbe essere stato l'ultimo trofeo per il tecnico italiano con le 'Merengues'

Ieri sera il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha vinto la Copa del Rey, battendo 2-1 in finale l'Osasuna con la doppietta di Rodrygo Goes (2' e 70'). Si è trattato del 100° trofeo nella storia dei 'Blancos' e del 10° per Ancelotti alla guida della 'Casa Blanca'. Potrebbe, però, essere stata anche l'ultima coppa dell'allenatore italiano con i madrileni. Nel suo futuro, infatti, potrebbe esserci il Brasile e, più precisamente, la panchina della 'Seleção'. Ecco, nel video di Filippo Maria Ricci per 'GazzettaTV', il punto su Real e Re Carlo